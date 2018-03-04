Приходится часто покупать что-то на Алиэксперссе и назрел вопрос, каким кэшбэк-сервисом лучше воспользоваться?
Для тех кто незнает что такое кэшбэек - можете прочитать здесь: http://www.giport.ru/news_giport/121661
В последний год развелось много аналогичных сайтов и у всех есть какие-то свои особенности. Кому лень изучать их, нашел интересную статью с обзором самых известных сервисов. Ниже их краткий обзор.
Большая база партнерских магазинов, в т.ч. и Российских. Работают практически со всеми китайскими магазинами.
Размер кэшбэка по группам товаров (покупателям из Россия и СНГ):
Для вновь зарегистрированных на Алиэкспрессе - 6%
Мобильные телефоны - 3.1%
Аксессуары и уход за волосами - 6.1%
Остальные категории - 6.1%
Неаффилиатные товары - 2.1%
Из плюсов:
Навороченная админка с массой аналитики, но возможно, для кого-то это покажется минусом, т.к. потребуется время разобраться в ее нюансах.
Моментальный вывод средств от 20 центов любым удобным для вас способом.
Есть расширение для разных браузеров - при заходе в интернет-магазин программа сама напомнит о возможности получить кешбэк в этом магазине и покажет возможный процент, вам останется только активировать эту функцию нажав на 1 кнопку.
Есть интересные реферальные программы с готовыми лендингами и баннерами.
Есть возможность проверить товары на неаффилиатные (не партнерские) указав ссылку на интересующий товар.
Обещают оперативную техническую и информационную поддержка, но на практике приходиться ждать ответ около 1-2 суток.
Большая база подключенных магазинов (около 5000), обещают большой процент кэшбэка, но конкретно сколько получишь при покупке в данном магазине узнаешь только после покупки.
Размер кэшбэка по группам товаров (покупателям из Россия и СНГ):
Горячие предложения: 4.0%-90.0%
Уход за волосами и Аксессуары: 6.0%-10.0%
Телефоны и Телекоммуникация: 3.0%-4.0%
Оплаченный заказ Tmall: 1.4%-2.8%
Другие категории: 6.0%-10.0%
Остальные товары из категории Телекоммуникации: 6.0%-10.0%
Неаффилиатные (не партнерские) товары: 2.0%
Из плюсов:
Хорошо сделанный и понятный личный кабинет с детальной статистикой
Большой список магазинов, кешбэк можно вывести 17 разными способами, но выводится после достижения 500 руб.
При регистрации дают подарочный кешбэк в размере $10, но вывести сможешь их после того как совершишь n-ное количество покупок. Также, дают несколько подарочных рефералов, с которых вам будут капать проценты с их покупок, но при условии, что вы и сами будете что-то покупать. Возможность уникальная, такого больше не встречал ни у кого, но и пока не испробованная лично. Слишком сладко, чтобы быть правдой, наверняка потом всплывут какие-то нюансы.
Весьма привлекательная руководитель компании Вероника Доверчивая (фотка висит на сайте).
Из минусов
Диапазон в процентах на одну группу товаров - пока не купишь, не узнаешь точно, сколько тебе начислили.
К большому сожаления, у сервиса нет расширения для браузера - пока не купишь, не узнаешь засчитали твой кэшбэк за эту покупку или нет.
Lety Shop – до 3,9% на Алиэксперессе и 5% на Gearbest
Продвинутая и прозрачная система. Подключено около 1000 магазинов, не только Алиэкспресс, но и популярные российские магазины. Удобный и понятный личный кабинет. Кешбэк зачисляется моментально после покупки.
Размер кэшбэка по группам товаров (покупателям из Россия и СНГ):
Телефоны - 1.5%
Остальное - 3%
Товары из категории TMALL - 1%
В первую неделю после регистрации в LetyShops действует повышенная комиссия +30%.
Из плюсов:
По мере увеличения суммы кешбэка увеличивается и процент начисляемого кешбэка, но вывести деньги можно от суммы более 500 руб.
При увеличении вашего кешбэка до 500 / 3000 / 10000руб. размер вашего кешбека увеличится на 10 / 20 / 30% соответственно.
Есть достаточно удобное расширение для браузера - при заходе в интернет-магазин программа сама вам напомнит о возможности получить кэшбэк в этом магазине, вам останется только активировать эту функцию нажав на 1 кнопку. Виджет показывает динамику цен на данный товар, рейтинг магазина, "Акции дня" с повышенным кэшбэком и статистику начислений кэшбэка с ваших и реферальных покупок.
Если планируете в месяц совершить покупок больше чем на 20000руб. имеет смысл заранее купить статус Premium за 150 руб. на месяц и тогда размер вашего кешбэка увеличиться на 30%.
Есть сводная страница со специальными ставками (повышенным кэшбэком до 90. Огромное количество акционных товаров (в основном мелочевка) - это плюс, но то, что эти товары нельзя отфильтровать по группам товаров - это минус.
Есть интересная реферальная система, при которой вам будет зачисляться дополнительная комиссия с покупок ваших друзей.
Также, заслуживающий внимание кэшбэк-сервис.
Подключено более 700 магазинов-партнеров, в т.ч. и популярные российские магазины.
Размер кэшбэка по группам товаров (на Алиэкспрессе):
Категории Телекоммуникации - 5.1%
Мобильные Телефоны - 2.8%
Уход за волосами и Аксессуары - 5.1%
Не партнерский товар - 1.6%
Остальные категории - 5.1%
Горячие товары - до 71.1%
Новым покупателям Aliexpress кэшбэк удваивается в 2 раза.
Из плюсов:
Новые покупатели на Алиэксперессе могут получить 2х (двойной) кэшбэк, на горячие товары до 71,1%.
Чтобы случайно не купить НЕ партнерский товар, есть возможность проверки конкретного объявления по ссылке.
Деньги можно вывести на карту банка или зачислить на телефон. Выводятся деньги при достижении баланса более 500 руб., но при этом не берет комиссию за вывод средств.
Есть оригинальная реферальная программа, в которой размер кешбэка может увеличиться еще на 70% в зависимости от количества приведенных друзей, из которых хотя бы один человек должен совершить покупки. Первое увеличение кэшбека на 50% произойдет после того, как по вашей ссылке зарегистрируется в системе более 30 друзей.
Есть расширение для браузера - при заходе в интернет-магазин программа сама вам напомнит о возможности получить кешбэк в этом магазине, вам останется только активировать эту функцию нажав на 1 кнопку.
Позиционируют себя как «Кэшбэк-сервис №1» (по количеству отзывов), но проверить это по понятным причинам невозможно. )
Размер кэшбэка по группам товаров:
Новый покупатель в остальных категориях - 6.55%
Существующий покупатель в остальных категориях - 3.27%
Новый покупатель в категории "Смартфоны" - 3.22%
Новый покупатель за неаффилиатные товары - 3.22%
Существующий покупатель за неаффилиатные товары - 1.61%
Существующий покупатель в категории "Смартфоны" - 1.61%
Из плюсов:
Достаточно информативное и функциональное расширение для браузера с возможностью создавать кешбэк-ссылки на конкретные товары, мини-статистика по начислениям, поиск и информация по отслеживанию своих посылок.
Вывод средств от $1,5 на популярные электронные кошельки (Webmoney, ЯндексДеньги, Qiwi – без комиссии в течение 1 рабочего дня), а вот за вывод на банковские карты берут комиссию 2,7% в российские банки, 3,2% в украинские банки. Что особенно интересно, можно выводить в долларах на WMZ без потерь на конвертацию и без комиссии.
Есть уровни, при достижении которых (зависит от накопленного кэшбека) можно увеличить свой процент выплаты. К примеру, когда сумма личного кэшбэка у вас перевалит за $21 (уровень "Шопоголик", процент кэшбэка увеличится на 31,07%, т.е. если стандартный кэшбэк у вас будет 3,27%, то при достижении уровня «Шопоголик» ваш кэшбэк станет 4,28%, а это уже приятно!
Есть реферальная программа, на первый взгляд интересная, с уровнями, но есть в ней пару ужасных моментов (на мой взгляд), которые заставляют задуматься в ее целесообразности, но об этой в другом обзоре про реферальные схемы кэшбэк-сервисов.
Еще год назад кэшбэк у них был 8% на все товары, но в последнее время снизили до 4%.
Расширение для браузера глючит и не подключается. Совершая покупку через них, никогда не знаешь, будет ли тебе начислен кэшбэк.
Пару недель назад совершал покупки, с интервалом в полчаса купил в разных магазинах гаджеты. Кешбэк начислили только на вторую (дешевую) покупку, а первая на $137 не отразилась у них. Написал в техподдержку 2 письма по этому случаю, но так и не получил ответа. Полгода назад обращался в техподдержку по похожей проблеме, ответили только через месяц.
В общем, осадочек остался, контора известная, платежные системы Qiwi и Rapida вроде стабильные, а вот кэшбэк-направление заставляет желать лучшего, поэтому я перебрался на другие площадки. )
Никто не запрещает вам зарегистрироваться во всех этих кэшбэк-сервиса. Все они имеют право на существование пока приносят пользу покупателям и продавцам. )
Многие сервисы в рекламных целях сулят кэшбэк до 70-90%, но на практике, если вы не новичок, то более, чем на 2,5-5% кэшбэка вам рассчитывать не приходится. Но, если вы планируете совершить покупок в течение месяца на сумму более $300 и у вас есть еще один почтовый ящик и номер телефона, то имеет смысл пройти заново процедуру регистрации.
Следует учесть, что одновременно воспользоваться более одним сервисом вы не сможете. Всегда будет действовать только тот, который вы активируете в последнюю очередь.
После оформления заказа в магазине партнёра, информация о нем практически сразу отображаются на странице статистики вашего кэшбэк-сервиса. Редко на это уходит более 20 мин.
Если заказ на странице статистики информация о покупке не появился в течение 30 мин, то откажитесь от него и повторите процедуру заказа, перейдя в магазин с нужного вам кэшбэк-сервиса.
Если Вы нашли какой-нибудь новый кэшбэк-сервис, пишите в комментах (ссылку на сервис, что вам понравилось/не понравилось), добавлю на страницу.
Делитесь опытом и успехами по работе с этими сервисами и удачных покупок!