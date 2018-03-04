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    Вс., 4 марта 2018г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Какова цена на элитное жилье
    • Сегодня! Grinenko Cегодня в 12:59 «Ответить»
      Кто может рассказать, сколько стоит элитное жилье в Москве? Я также понимаю, что цена может варьироваться от того, в каком районе оно расположено, вот и хотелось бы получить разного рода информатизацию, после чего сделать сравнение. Или просто сбросьте мне ссылку на интернет ресурс, который располагает нужной для меня информацией.
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