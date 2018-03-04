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    Вс., 4 марта 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Техника, помощник в домашнем хозяйтстве.
    • Сегодня! IvanGordeev Cегодня в 12:44 «Ответить»
      Девочки, хочу у Вас спросить совета, думаю что-бы такого купить жене, что-бы помогало ей в наведении порядка в доме. Смотрел на моющие пылесосы, пароочистители , как Вы думаете, что больше в хозяйстве пригодиться, все таки техника не из дешевых, главное, чтобы потом в кладовке не пылилась!
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