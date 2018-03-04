Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 4 марта 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 69 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Строить ли дом из бруса "под ключ"?
    • Сегодня! ben95 Cегодня в 12:39 «Ответить»
      Собираюсь строить дом из бруса 150х150, с мансардой. Есть много предложений построить дом под ключ. Меня устраивает такой вариант, один раз договориться с бригадой обо всем и построить, но сомневаюсь насчет усадки дома. Подскажите, не вылезет ли потом мне это боком. Как лучше поступить?
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода