https://goo.gl/XYhT9v - сайт, который прекрасно подойдет всем, кто ищет подработку в интернете, всего на нем есть 4 вида заработка:
Задания
Посещения
Письма
Сёрфинг
Последние три самые легкие, все, что вам нужно будет делать, это перейти на сайт заказчика и побыть на нем несколько секунд. Чаще всего это интернет-магазины, сайты знакомств и.т.п, но иногда попадаются действительно интересные странички, которые хочется добавить к себе в закладки. Отличий между этими заданиями совсем немного, например в одних нужно перейти на сайт и кликнуть внизу страницы на запись, картинку и.т.п, а в других – побыть на сайте определенное количество времени, для удобства, во время выполнения таких заданий внизу экрана всегда будет маленькое окошко с таймером и обратным отсчетом.
Что касается первого вида заработка – Задания, то их на этом сайте очень много, например, нужно подписаться на канал в youtube, поставить лайк, написать комментарий и.т.п. Все задания удобно разделены по категориям, одни для разных действий в соц.сетях, другие для youtube и.т.п.
Еще на сайте есть Карьерная Лестница и разные достижения, за которые начисляются дополнительные деньги. Их очень много, некоторые можно открыть уже в первый же час работы, а с другими придется немного подождать Вывести заработанные деньги можно на один из электронных кошельков – WebMoney, QIWI, Яндекс Деньги, Payeer и Perfect Money.
P.S Отдельно хочу рассказать про пассивный заработок на этом сайте, если человек перейдёт по вашей реф. ссылке и зарегистрируется, то он станет вашим рефералом, и вы будете получать % от его заработка или трат, найти такую ссылку можно в разделе “Рефералы”.