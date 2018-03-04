Хотел через личный кабинет ВТБ проверить баланс карты, но нужно вводить логин и пароль, которые я не получал. Может быть знает кто-то, возможно логин с паролем по телефону получить или нужно будет ехать в отделение банка для этого?
А зачем вам узнавать баланс карты именно через личный кабинет? Есть ведь еще много способов. http://vtb24-gid.ru/11-vtb-24-proverit-balans-karty.html - вот здесь например можете посмотреть, как узнать баланс карты ВТБ. А данные для входа в личный кабинет, насколько я знаю, можно получить только в отделении банка. Я по крайней мере ходил для этого в отделение.