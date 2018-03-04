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    Вс., 4 марта 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Личный кабинет ВТБ.
    • Froinivim Вчера в 23:23 «Ответить»
      Хотел через личный кабинет ВТБ проверить баланс карты, но нужно вводить логин и пароль, которые я не получал. Может быть знает кто-то, возможно логин с паролем по телефону получить или нужно будет ехать в отделение банка для этого?
      • Useyaryl Вчера в 23:29 «Ответить»
        В некоторых банках можно данную информацию получить по телефону, а в некоторых нельзя. Так что советую вам просто позвонить на горячую линию и спросить.
        • Fades Вчера в 23:37 «Ответить»
          А зачем вам узнавать баланс карты именно через личный кабинет? Есть ведь еще много способов. http://vtb24-gid.ru/11-vtb-24-proverit-balans-karty.html - вот здесь например можете посмотреть, как узнать баланс карты ВТБ. А данные для входа в личный кабинет, насколько я знаю, можно получить только в отделении банка. Я по крайней мере ходил для этого в отделение.
          • Tamavil Вчера в 23:46 «Ответить»
            Нужно было вам еще при получении карты попросить логин с паролем для входа в личный кабинет. А теперь придется идти в отделение, в ВТБ только так можно получить данные для входа в ЛК.
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