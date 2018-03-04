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    Вс., 4 марта 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Нужно кредит оформить. Как думаете, какая контора для этого – лучшая?
    • demko12 Вчера в 22:18 «Ответить»
      Нужно кредит оформить. Как думаете, какая контора для этого – лучшая?
      • Сегодня! Smeren Cегодня в 02:37 «Ответить»
        Лично я считаю действительно лучшей вот эту контору https://microklad.ru/ . Сам уже неоднократно в неё обращался, когда срочно нужны были деньги, и в ней мне никогда не отказывали. Кроме того, сроки перечисления денег тут - просто удивительные.
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