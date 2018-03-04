Кролик Питер. Для меня лично этот фильм лучшее что могли выпустить за последнее время, смотрится интересно, позитивно и отличный выбор для всей семьи. История добрая, реализована отлично, жаль что подобного снимают не так часто как хотелось бы http://kinosklad.net/8310-krolik-piter-2018-online.html
Я бы так не сказала. Фильм "Движение вверх" например очень хороший, даже отличный я бы сказала. Или вот не так давно вышел фильм "Черная пантера" http://kinokrab.co/2397-chernaya-pantera...a-kinokrad.html тоже я думаю он хороший. Смотрела его в кинотеатре, очень понравился. А если реально не чего не нравится, ты книги читай. Там твой разум сам себе хозяин и в состоянии придумать любой образ, какой ты сама захочешь