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    Вс., 4 марта 2018г.
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    Тема: Лучшие киноновинки
    • MaxPronin Вчера в 18:10 «Ответить»
      Кролик Питер. Для меня лично этот фильм лучшее что могли выпустить за последнее время, смотрится интересно, позитивно и отличный выбор для всей семьи. История добрая, реализована отлично, жаль что подобного снимают не так часто как хотелось бы
      http://kinosklad.net/8310-krolik-piter-2018-online.html
      • tankalek Вчера в 18:33 «Ответить»
        В последнее время из новых фильмов ничего особого не понравилось, перестали снимать нормальное кино
        • AdeliyaMironov Вчера в 20:13 «Ответить»
          Я бы так не сказала. Фильм "Движение вверх" например очень хороший, даже отличный я бы сказала. Или вот не так давно вышел фильм "Черная пантера" http://kinokrab.co/2397-chernaya-pantera...a-kinokrad.html тоже я думаю он хороший. Смотрела его в кинотеатре, очень понравился. А если реально не чего не нравится, ты книги читай. Там твой разум сам себе хозяин и в состоянии придумать любой образ, какой ты сама захочешь
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