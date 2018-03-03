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    Сб., 3 марта 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Кухня в гостинице
    • Сегодня! AndriOK Cегодня в 00:14 «Ответить»
      Всем привет, я владелец мини-гостиницы у нас в пригороде, дела в последнее время идут в гору, и решил обустроить при гостинице небольшую кухню и предлагать посетителям еще и завтраки и доставку в номер, надеюсь будет выгодно. Заказал технику и посуду, только вот совершенно забыл про моющие средства и различную мелочь для мытья посуды. Расскажите что может еще пригодиться на кухне, а то из-за волнений и переживаний все вылетает из головы.
      • Сегодня! Malovichko Cегодня в 00:27 «Ответить»
        А вы точно просчитали что такое нововведение окупится быстро? Мне кажется проще было бы договориться с ближайшим кафе или рестораном, насчет доставки еды к вам в гостиницу, с вам в таком случае затрат не было бы никаких с вашей стороны, а им выгодно - у них дополнительные заказы.
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