Всем привет, я владелец мини-гостиницы у нас в пригороде, дела в последнее время идут в гору, и решил обустроить при гостинице небольшую кухню и предлагать посетителям еще и завтраки и доставку в номер, надеюсь будет выгодно. Заказал технику и посуду, только вот совершенно забыл про моющие средства и различную мелочь для мытья посуды. Расскажите что может еще пригодиться на кухне, а то из-за волнений и переживаний все вылетает из головы.
А вы точно просчитали что такое нововведение окупится быстро? Мне кажется проще было бы договориться с ближайшим кафе или рестораном, насчет доставки еды к вам в гостиницу, с вам в таком случае затрат не было бы никаких с вашей стороны, а им выгодно - у них дополнительные заказы.