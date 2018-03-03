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    Сб., 3 марта 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Подарок крестнику
    • Alexan Вчера в 22:23 «Ответить»
      У сына брата, а по совместительству у моего крестника скоро день рождения, исполняется первый годик. Хочется не просто игрушку подарить, а что-то нужно, что сгодится на несколько лет. Есть идеи?
      • Mirochka Вчера в 22:33 «Ответить»
        Вместо игрушки, можно подарить книжку. Сейчас много развивающих книг появилось - говорящие, поющие. Малышу неприменимо понравится и будет полезно для развития.
        • ClubNika Вчера в 22:48 «Ответить»
          Я даже не знаю, какую игрушку в таком возрасте можно дарить, чтобы она на несколько лет сгодилась. Может санки, но только если родители еще не купили? А развивающие игрушки, как и книжки рассчитаны на определенный возраст.
          • Borisich Вчера в 23:21 «Ответить»
            А как вам такой вариант https://girobay.ru/catalog/electromobili? Я в детстве и мечтать о подобной не мог, а теперь нашей дочке собираемся покупать. Присмотрели шикарный электромобиль - розовый Mercedes Benz. Он выдерживает нагрузку до 30 кг, так что как раз хватит на несколько лет. Пока сама управлять не сможет, будем катать ее с помощью пульта, а потом сама будет рулить и на педаль жать.
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