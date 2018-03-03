Я даже не знаю, какую игрушку в таком возрасте можно дарить, чтобы она на несколько лет сгодилась. Может санки, но только если родители еще не купили? А развивающие игрушки, как и книжки рассчитаны на определенный возраст.
А как вам такой вариант https://girobay.ru/catalog/electromobili? Я в детстве и мечтать о подобной не мог, а теперь нашей дочке собираемся покупать. Присмотрели шикарный электромобиль - розовый Mercedes Benz. Он выдерживает нагрузку до 30 кг, так что как раз хватит на несколько лет. Пока сама управлять не сможет, будем катать ее с помощью пульта, а потом сама будет рулить и на педаль жать.