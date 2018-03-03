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    Сб., 3 марта 2018г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Квартира
    • Mila_Mi Вчера в 19:48 «Ответить»
      А в каком ЖК в Подмосковье, сейчас можно квартиру хорошую купить? По приятной цене?
      • Non Stop Вчера в 22:14 «Ответить»
        Если и покупать жилье, то только в новостройке, это уже всем давно известно это и выгодно и практично. Могу вам от себя посоветовать хороший вариант в ЖК «Зеленые Аллеи» - новостройки в Видном Видное хорошее место с развитой инфраструктурой. Квартиры комфорт-класса по ценам, которые устроят многих.
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