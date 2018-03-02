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    Пт., 2 марта 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Кредитная ипотека: анализ рисков
    • Сегодня! kreditos24 Cегодня в 14:21 «Ответить»
      Ипотечный договор представляет собой такой вид договора, который в обязательном порядке предусматривает залог недвижимости. Залогом могут быть жилые дома, квартиры, доли в квартирах и т.п.


      При оформлении ипотеки существует риск неплатежа. Чтобы снизить данный вид риска используются разные ограничения. Так, отношение платежа заемщика за месяц к доходу заемщика за месяц не должно превышать 25-35 процентов. Такие ограничения необходимы, так как залог недвижимости полностью не обеспечивает риск невозвращения кредита.


      ГК РФ говорит о том, что если недвижимость, где проживает собственник, единственная, то выселение практически невозможно.


      Банк-кредитор может испытывать риск ликвидности. Данное положение обнаруживается тогда, когда у банка не хватает денежных средств для оплаты по обязательствам. В России банки подверглись риску ликвидности. Многие кредитные организации обанкротились. У некоторых Центральный банк аннулировал лицензии. Закрылись некоторые кредитные программы, в том числе и ипотечные программы. Как преодолевается данный вид риска? Регулирование происходит на уровне законодательства. Принимаются отдельные нормативы и ограничения в отношении банков.


      Риск банкротства заемщика должен быть также сведен к минимальным значениям. Это может быть осуществлено путем обязательного страхования недвижимости, находящейся в залоге у банка.


      Риск, когда кредит гасится ранее срока, возможен в отношении кредитора. Заемщики имеют право погасить ипотеку досрочно. Иногда кредитный договор может содержать условие о недопустимости погасить ипотеку первые несколько месяцев или лет. Кредитор в данном случае получает крупную сумму, которую необходимо опять вкладывать в инвестиции. Какие факторы влияют на досрочное погашение заемщиком? Здесь можно выделить несколько причин: 1) заемщик продает заложенное жилье в силу разных причин; 2) рыночная ставка уменьшается; 3) потребитель оказывается неспособным выплачивать кредит.


      Бывают случаи, когда заложенное жилье подвергается повреждению. Тогда ущерб в случае страховой ситуации выплачивается страховой компанией.


      Риски, связанные с имуществом. Риск повреждения имущества; риск, когда право собственности может быть утрачено. Такие риски подвергаются страхованию, и в этом случае расходы несет страховая компания.


      Таким образом, для стабилизации ипотеки, необходимо минимизировать риски, связанные с оформлением данного вида договора.

      Автор https://regzaemy.ru/
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