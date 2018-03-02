По себе знаю, как плохо дома без горячей воды. У нас есть свой дом, но так же как и у Вас горячей воды нет. У нас и холодной нет, возим воду в бидоне из колонки. Так что при всём желании у нас бойлер не поставишь.
Многие люди ещё живут в подобных условиях, без всякой воды в доме. И это не только в маленьких городках и деревнях, но и в больших городах тоже имеет место. Для тех же у кого есть подвод в дом холодной воды, установка бойлера хороший вариант иметь горячую воду. Бойлеры бывают разные. В Вашем случае можно установить косвенный водонагреватель. С его помощью вода нагревается за считанные минуты. Такое оборудование можно заказать, к примеру, здесь.
Вы говорите про свой, частный дом. А ведь бойлеры и в квартирах не будут лишними. Не знаю как у кого с горячей водой, но у нас в доме её частенько отключают. Мне надоело без горячей воды сидеть и я купил себе бойлер.