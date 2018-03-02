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    Пт., 2 марта 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Бойлер для дома
    • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 12:02 «Ответить»
      Я недавно построил себе загородный дом. Вода в доме есть, но только холодная. Сейчас пока вынуждены нагревать её на плите. Вскоре думаю установить бойлер. Посоветуйте, какой лучше поставить?
      • Сегодня! Ивановна Cегодня в 12:07 «Ответить»
        По себе знаю, как плохо дома без горячей воды. У нас есть свой дом, но так же как и у Вас горячей воды нет. У нас и холодной нет, возим воду в бидоне из колонки. Так что при всём желании у нас бойлер не поставишь.
        • Сегодня! Андрей Ветров Cегодня в 12:14 «Ответить»
          Многие люди ещё живут в подобных условиях, без всякой воды в доме. И это не только в маленьких городках и деревнях, но и в больших городах тоже имеет место. Для тех же у кого есть подвод в дом холодной воды, установка бойлера хороший вариант иметь горячую воду. Бойлеры бывают разные. В Вашем случае можно установить косвенный водонагреватель. С его помощью вода нагревается за считанные минуты. Такое оборудование можно заказать, к примеру, здесь.
          • Сегодня! Георг Cегодня в 12:22 «Ответить»
            Вы говорите про свой, частный дом. А ведь бойлеры и в квартирах не будут лишними. Не знаю как у кого с горячей водой, но у нас в доме её частенько отключают. Мне надоело без горячей воды сидеть и я купил себе бойлер.
            • Сегодня! Alik80 Cегодня в 12:43 «Ответить»
              Вот хорошая модель, советую!
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