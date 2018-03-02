Многие люди ещё живут в подобных условиях, без всякой воды в доме. И это не только в маленьких городках и деревнях, но и в больших городах тоже имеет место. Для тех же у кого есть подвод в дом холодной воды, установка бойлера хороший вариант иметь горячую воду. Бойлеры бывают разные. В Вашем случае можно установить косвенный водонагреватель. С его помощью вода нагревается за считанные минуты. Такое оборудование можно заказать, к примеру,