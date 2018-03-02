Сноуден прокомментировал новость о серии анонимайзеров заполонивших интернет в борьбе с роскомнадзором.
Как сообщает английское издание гардиентовс со ссылкой на анонимный источник, Сноуден не спонсирует секретные разработки проекта по обходу блокированных ресурсов.
Напомним что с начала нового года обойти заблокированные сайты стало легко используя анонимайзеры для обхода блокировок роскомнадзора названные в честь Эдварда Сноудена. http://vobhod.org/
Проект анонимайзеров использует зашифрованное соединение тор и позволяет не просто обходить запреты, но и оставаться анонимными в сети на всем протяжении сеанса связи.
Наибольшую популярность анонимайзеры получили в так называемом даркнете позволяя получать доступ к tor реусурсам без использования tor браузеров.
Если вы не в курсе что такое даркнет и тематику ресурсов, то типичным ресурсом этой анонимной сети является http://hydra.life/
Ряд пользователей стран в которых закрыт доступ к тор http://torproect.org/ (например Беларусь) активно используют анонимайзеры для выхода в даркнет.