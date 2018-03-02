Бабушка начала последнее время жалеться, что у них в деревне нет по вечерам света и не всегда можно нормально покормить ужином скотину. И что вот делать не знает. Спрашивала может где есть керосина купить, что бы лампу керосинову запаливать. А я переживаю, что она так и всё хозяйство случайно спалит. Может купить ей бензиновый генератор на бигаме. Как считаете такой вот
https://www.bigam.ru/product/generator-benzinovy...me-3500-726484/ генератор бензиновый Bigmaster Home 3500 будет для неё нормальным?