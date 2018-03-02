Всем привет, думала заменить старые шторы на кухне, только не хочется опять вешать обычную тюль,смотрится скучно да и стирать приходится постоянно, хочется выбрать вариант практичнее. Понравилась идея купить рулонные или римские шторы, только никогда с ними не сталкивалась, расскажите, как они ведут себя в быту, есть ли недостатки?
Я шила рулонные шторы себе сама, купила только в магазине карниз) Стираю как обычно, хотя слышала, что вообще ткань специально обрабатывают таким составом, который отталкивает пыль и грязь, так что с такой тканью наверное не все так просто будет.
Что касается рулонных штор, то стирать их крайне нежелательно, обычно используют сухую чистку, с римскими немного попроще, в зависимости от материала возможна стирка в машинке на деликатном режиме. Только кухня это комната, в которой невозможно избежать различных загрязнений, я бы на вашем месте рассмотрела более практичные варианты, к примеру горизонтальные жалюзи. Некоторые модели могут смотреться не менее уютно, к примеру деревянные жалюзи, вот здесь можете посмотреть и выбрать http://market-z.ru/catalog/gorizontalnye-zhalyuzi/ А мытье не составит никакого труда, достаточно протереть влажной губкой.
Я бы большее внимание уделил выбору ткани, а будут это рулонные или римские шторы, особой роли не имеет. Хотя вариант с жалюзи, за который писали выше, я тоже бы рассмотрел, только они должны быть качественные, а то дешевые модели сами по себе долго не прослужат.