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    Пт., 2 марта 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Шторы
    • Anastasia_D Вчера в 18:29 «Ответить»
      Всем привет, думала заменить старые шторы на кухне, только не хочется опять вешать обычную тюль,смотрится скучно да и стирать приходится постоянно, хочется выбрать вариант практичнее. Понравилась идея купить рулонные или римские шторы, только никогда с ними не сталкивалась, расскажите, как они ведут себя в быту, есть ли недостатки?
      • Diademka Вчера в 18:44 «Ответить»
        Я шила рулонные шторы себе сама, купила только в магазине карниз) Стираю как обычно, хотя слышала, что вообще ткань специально обрабатывают таким составом, который отталкивает пыль и грязь, так что с такой тканью наверное не все так просто будет.
        • Melodia Вчера в 19:49 «Ответить»
          Что касается рулонных штор, то стирать их крайне нежелательно, обычно используют сухую чистку, с римскими немного попроще, в зависимости от материала возможна стирка в машинке на деликатном режиме. Только кухня это комната, в которой невозможно избежать различных загрязнений, я бы на вашем месте рассмотрела более практичные варианты, к примеру горизонтальные жалюзи. Некоторые модели могут смотреться не менее уютно, к примеру деревянные жалюзи, вот здесь можете посмотреть и выбрать http://market-z.ru/catalog/gorizontalnye-zhalyuzi/ А мытье не составит никакого труда, достаточно протереть влажной губкой.
          • AndriOK Вчера в 20:03 «Ответить»
            Я бы большее внимание уделил выбору ткани, а будут это рулонные или римские шторы, особой роли не имеет. Хотя вариант с жалюзи, за который писали выше, я тоже бы рассмотрел, только они должны быть качественные, а то дешевые модели сами по себе долго не прослужат.
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