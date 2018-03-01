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    Тема: Лицензия на образовательную деятельность
    • New! Lazik665 Cегодня в 16:55 «Ответить»
      Здравствуйте, вопрос: хотим организовать курсы иностранных языков, пока юридического лица нет. Может ли ИП получить лицензию? А ООО? Или это должно быть НОУ? Насколько понимаю, изменилось законодательство, на одних сайтах пишут, что лицензию дадут только НОУ, на других, что может получить и ИП. Сколько по времени в среднем ее оформить? Спасибо.
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