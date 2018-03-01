Всем привет. Ребята нужна ваша помощь, у меня в квартире произошёл потоп, а точнее нас затопили. Вся мебель пришла в не пригодность и, к сожалению, её никак не спасти, а осталось только выбросить. Подскажите службу, которая быстро отреагирует и вывезет весь мой хлам.
Да конечно вам очень не повезло с соседями. А что виновники говорят будут вам возмещать ремонт и мебель? Мы когда заканчивали ремонт нанимали работников с сайта http://www.mmusor.ru/stroymus/, они нам все и вывозили. Цены у них адекватные!