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    Чт., 1 марта 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Помогите с праздничным блюдом
    • Сегодня! karininao Cегодня в 10:48 «Ответить»
      Кто какие знает рецепты вкусных салатов? Скоро 8 марта а я даже не знаю что поставить на стол, помогите советом) Спасибо
      • Сегодня! Андрей Оруб Cегодня в 11:15 «Ответить»
        Моя девушка делает вкусный салат из кальмаров кукурузы и мясо, что-то там еще добавляет, поищите в интернете, может найдете
        • Сегодня! kajlajn Cегодня в 11:59 «Ответить»
          Этот салат по моему называется Цезарь, очень вкусный
        • Сегодня! Володя Клайд Cегодня в 15:11 «Ответить»
          Так как уже наступила холодная весна, а организму нужны витамины. я бы вам советовал попробовать Итальянский салат. Он отлично подходит как для поддержание фигуры, так и для праздничных столов.
          На 8 марта я наверное буду делать итальянский салат и салат из морепродуктов. Вам советую не спешить, еще времени вагон)
          • New! karininao Cегодня в 16:30 «Ответить»
            Спасибо большое за совет))) Сегодня вечером буду делать итальянский салат
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