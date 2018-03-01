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    Чт., 1 марта 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Где покупаете одежду больших размеров?
    • yorika Вчера в 19:07 «Ответить»
      Скажите, где вы покупаете одежду больших размеров? Мне нужно на мероприятие купить платье какое-то интересное, но в торговых центрах мало чего есть в размерах от 50-го. В основном все на худышек.
      • KolyanBoy Вчера в 19:14 «Ответить»
        Такую одежду лучше всего шить на заказ. Потому что редко готовая одежда хорошо смотрится на пышках. Ну это на мой взгляд.
        • semenkin Вчера в 19:24 «Ответить»
          А моя жена сама себе одежду шьет. Да и мне тоже) По сравнению с магазинными экземплярами это, конечно, небо и земля. Но это дело нужно любить.
          • Roksano4ka Вчера в 19:31 «Ответить»
            Да, действительно крупным женщинам сейчас сложно подбирать для себя одежду. Предлагают шить на заказ. Но это очень не дешево и не всем по карману. А чтобы шить самостоятельно это нужно постоянно дома сидеть и не работать. На самом деле купить отличное платье большого размера можно здесь http://www.butik-vera.ru/platya/ И фасон можно подобрать. Только нужно не покупать первое, которое понравилось на картинке. А взять несколько вариантов для примерки и выбрать то, которое будет лучше сидеть.
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