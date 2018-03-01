Тема: Где покупаете одежду больших размеров?
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Скажите, где вы покупаете одежду больших размеров? Мне нужно на мероприятие купить платье какое-то интересное, но в торговых центрах мало чего есть в размерах от 50-го. В основном все на худышек.
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