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    Чт., 1 марта 2018г.
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    Тема: Чем можно осмотреть дно водоема
    • Boltik6 Вчера в 18:03 «Ответить»
      так что бы реально осмотреть на все возможные чужеродные вещи, осмотреть само дно, и получить заключение
      • Zinadin Вчера в 22:34 «Ответить»
        Существует множество моделей эхолотов.
        Эхолот показывает глубину, рельеф дна и наличие чего либо в воде. Можно таким агрегатом пройтись
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