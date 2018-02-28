Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 28 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 58 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Каким материалом можно обделать ступеньки в магазине
    • New! Lazik665 Cегодня в 17:35 «Ответить»
      дело в том что сами ступеньки из какого-то типа камня, плитки, и от етого очень скользкие, когда вот влага попадает, дождь идет или вот как сей час снег. Как можно их обделать, просто стелил коврики резиновие но они всегда куда то либо сползают либо их тупо крадут )))
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода