Чем отличаются различные модели фасадных люлек помимо грузоподъемности и размера платформы? Мне просто нужно купить такую, и я никак не могу выбрать. Вариантов множество, по характеристикам они почти одинаковые, а вот цены отличаются сильно.
Вообще грузоподъемность и габариты платформы - это две основные характеристики. Ну и еще на скорость подъема стоит обращать внимание. А цены так сильно отличаются, потому что в разных люльках разные электродвигатели используются. У дешевых люлек они крайне ненадежны.
Люльки строительные фасадные нужно выбирать в первую очередь по грузоподъемности. Так что найдите несколько моделей, которые вам подходят по данному параметру, а потом уже смотрите на остальные характеристики и на производителя. Я слышал, что большой популярностью пользуются люльки ZLP, вот здесь например они продаются - http://stroitelnaya-lyulka.ru/lyulki-fasadnye.html .