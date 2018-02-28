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    Ср., 28 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Фасадная люлька.
    • Tamavil Вчера в 22:59 «Ответить»
      Чем отличаются различные модели фасадных люлек помимо грузоподъемности и размера платформы? Мне просто нужно купить такую, и я никак не могу выбрать. Вариантов множество, по характеристикам они почти одинаковые, а вот цены отличаются сильно.
      • Froinivim Вчера в 23:20 «Ответить»
        Вообще грузоподъемность и габариты платформы - это две основные характеристики. Ну и еще на скорость подъема стоит обращать внимание. А цены так сильно отличаются, потому что в разных люльках разные электродвигатели используются. У дешевых люлек они крайне ненадежны.
        • Useyaryl Вчера в 23:37 «Ответить»
          Люльки строительные фасадные нужно выбирать в первую очередь по грузоподъемности. Так что найдите несколько моделей, которые вам подходят по данному параметру, а потом уже смотрите на остальные характеристики и на производителя. Я слышал, что большой популярностью пользуются люльки ZLP, вот здесь например они продаются - http://stroitelnaya-lyulka.ru/lyulki-fasadnye.html .
          • Fades Вчера в 23:47 «Ответить»
            Я мало чего понимаю в таком оборудовании, и если бы пришлось выбирать, просто нашел бы поставщика и спросил, какая люлька наилучшим образом подойдет для моих целей.
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