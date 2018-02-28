Совсем скоро один из важнейших праздников в году - Женский день. Чем вы будите радовать своих любимых мам, жен, девушек, сестер? Что будите дарить? Цветы то само собой, а кроме них, какие у вас есть идеи?
Я своим девочкам уже заказал подарки. Жена хотела новую туалетную воду и может случайно, а может специально оставила у меня на виду открытый последний каталог Avon, там три туалетные воды, еще по телику рекламируют. Две себе оставит, а одну как раз сестре подарю. Ну и конечно цветы рано утром.
Я с косметикой и парфюмерией не хочу рисковать. Вдруг не угадаю, такое пусть сами себе покупают. Своей жене хочу подарить хороший халатик, а старый можно на дачу отвезти. Уже даже нашел интернет-магазин, здесь можно купить женский халат, только не могу пока определиться какой выбрать, главное, чтоб не дороже 10 тысяч.