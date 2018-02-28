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    Ср., 28 февраля 2018г.
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    Тема: Подарки женщинам
    • Satir Вчера в 22:32 «Ответить»
      Совсем скоро один из важнейших праздников в году - Женский день. Чем вы будите радовать своих любимых мам, жен, девушек, сестер? Что будите дарить? Цветы то само собой, а кроме них, какие у вас есть идеи?
      • Marker Вчера в 22:39 «Ответить»
        Я своим девочкам уже заказал подарки. Жена хотела новую туалетную воду и может случайно, а может специально оставила у меня на виду открытый последний каталог Avon, там три туалетные воды, еще по телику рекламируют. Две себе оставит, а одну как раз сестре подарю. Ну и конечно цветы рано утром.
        • Alexan Вчера в 23:16 «Ответить»
          Я с косметикой и парфюмерией не хочу рисковать. Вдруг не угадаю, такое пусть сами себе покупают. Своей жене хочу подарить хороший халатик, а старый можно на дачу отвезти. Уже даже нашел интернет-магазин, здесь можно купить женский халат, только не могу пока определиться какой выбрать, главное, чтоб не дороже 10 тысяч.
          • Mirochka Вчера в 23:29 «Ответить»
            Я надеюсь, что муж мне что-нибудь из украшений подарит. А мамочке своей в этом году буду дарить очки в красивой оправе и портрет, на котором она с внучкой нарисована. Надеюсь ей понравится.
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