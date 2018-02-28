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    Ср., 28 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Перетяжка мебели
    • Melodia Вчера в 22:15 «Ответить»
      Всем привет, расскажите стоит ли заказывать такую услугу как перетяжку мягкой мебели, на сколько это практично? Думаем с мужем заменить два дивана в гостиной, только нам знакомый посоветовал просто заменить оббивку. А вот мы сомневаемся, кресла сами дорогие, а как они будут выглядеть после перетяжки мы не знаем, не хочется зря деньги выкидывать.
      • Malovichko Вчера в 22:19 «Ответить»
        Я бы на вашем месте лучше реабилитировал старые кресла, это выйдет намного дешевле, главное только мастеров хороших найти которые сделают все качественно, а материал можете подобрать какой угодно.
        • Anastasia_D Вчера в 22:31 «Ответить»
          Если у старых кресел износилась только оббивка, тогда можно рассмотреть вариант перетяжки, только сами понимаете, что у любой вещи есть свой срок, нужно отталкиваться от общего состояния. Мне кажется если финансовый вопрос остро не стоит, лучше купить новое кресло, к тому же выбор сейчас очень большой, я и сам в интернете иногда присматриваюсь на будущее, к примеру вот здесь гляньте http://homeadore.ru/catalog/kresla Несколько моделей для себя уже выделил, особенно понравились кресла в скандинавском стиле, думаю они впишутся в любой интерьер, будь то классический или современный.
          • AndriOK Вчера в 22:38 «Ответить»
            Мы перетягивали диван, давненько правда было, но до сих пор стоит как новенький, время от времени заказываем химчистку на дом. Честно, я не буду нахваливать работу мастеров, видимо просто мне повезло с ними, а то помогал однажды товарищу выкидывать старый диван, который сперва он сдал на перетяжку, но работа была выполнена просто ужасно, что он решил не заморачиваться больше, а просто выкинуть и купить новый.
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