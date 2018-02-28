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Ср., 28 февраля 2018г.
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Тема: перчатки Adidas для бокса
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перчатки Adidas для бокса
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jasper2222
Вчера в 21:08
«Ответить»
Для боксеров могу порекомендовать магазин в котором можно купить перчатки Adidas для бокса
http://kiev-sport.com/category/box-gloves-kiev-adidas/
хороший выбор отличных перчаток, это единственный магазин в котором есть такой выбор.
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