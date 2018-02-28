Всем привет, сейчас думаем стоит ли перетягивать наши два кресла в гостиной, потому что покупали их заграницей, да и уже привыкли и они полюбились всей семье, но внешний вид с появлением детей уже потрепался. В общем думаем их реабилитировать, или же купить новые. Кто перетягивал, расскажите, долго ли еще мебель прослужила?
Думаю конечно лучше восстановить прежний вид старых кресел, а то выкинуть их всегда можно успеть. А может вам сперва в химчистку обратиться, возможно их нужно просто почистить профессиональными средствами, что бы освежить оббивку? Мы один раз уже заказывали химчистку на дом, когда диван нужно было почистить, он после этого действительно стал как новенький!
Попробовать перетянуть о конечно можно, только ожидания могут не совпасть с реальностью. Не всегда получается добиться хорошего эффекта, к тому же если мебель дорогая, то нужно выбирать соответствующие элитные материалы, что увеличивает затраты. Намного проще купить новое кресло, к тому же сейчас выбор достаточно большой, к примеру вот здесь мне приглянулись модели в скандинавском стиле http://homeadore.ru/catalog/kresla, взяла себе на заметку, надеюсь в будущем появится возможность приобрести.