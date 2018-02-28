Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 28 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 74 посетителя
    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Нужно ли перетягивать мягкую мебель?
    • Anastasia_D Вчера в 20:46 «Ответить»
      Всем привет, сейчас думаем стоит ли перетягивать наши два кресла в гостиной, потому что покупали их заграницей, да и уже привыкли и они полюбились всей семье, но внешний вид с появлением детей уже потрепался. В общем думаем их реабилитировать, или же купить новые. Кто перетягивал, расскажите, долго ли еще мебель прослужила?
      • Diademka Вчера в 20:54 «Ответить»
        Думаю конечно лучше восстановить прежний вид старых кресел, а то выкинуть их всегда можно успеть. А может вам сперва в химчистку обратиться, возможно их нужно просто почистить профессиональными средствами, что бы освежить оббивку? Мы один раз уже заказывали химчистку на дом, когда диван нужно было почистить, он после этого действительно стал как новенький!
        • Melodia Вчера в 21:07 «Ответить»
          Попробовать перетянуть о конечно можно, только ожидания могут не совпасть с реальностью. Не всегда получается добиться хорошего эффекта, к тому же если мебель дорогая, то нужно выбирать соответствующие элитные материалы, что увеличивает затраты. Намного проще купить новое кресло, к тому же сейчас выбор достаточно большой, к примеру вот здесь мне приглянулись модели в скандинавском стиле http://homeadore.ru/catalog/kresla, взяла себе на заметку, надеюсь в будущем появится возможность приобрести.
          • Melodia Вчера в 21:59 «Ответить»
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Отбеливание зубов9Медицина и Здоровьеkruglova7723.08.17 в 14:29Arefieva Cегодня в 03:56
          Рубашка5Мода, одежда, обувьSmeren24.02.18 в 14:28Cholitto Cегодня в 03:23
          Скажите, а почему после приёма алкоголя опухает лицо?7Медицина и ЗдоровьеSmeren06.02.18 в 02:25Kosto4ka Cегодня в 00:57
          Ремонт компьютера12Компьютеры, смартфоны, гаджетыlora 7217.09.17 в 16:44serezha777 Cегодня в 00:21
          Продвижение1Технический прогресс, инновацииAkcelCегодня в 00:09Akcel Cегодня в 00:09
          Раскрутить сайт3Житейские советыAlexaaaВчера в 22:06Maxim22 Вчера в 23:59
          Фасадная люлька.4Строительство и ремонтTamavilВчера в 22:59Fades Вчера в 23:47
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода