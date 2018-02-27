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    Вт., 27 февраля 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Вопрос про справку из банка для шенгенской визы..
    • Сегодня! Boltik6 Cегодня в 15:09 «Ответить»
      Едем летом в Испанию. Нас трое. Нужна справка или выписка из банка что на счету имеется сумма ищ расчета 64,5€ в день на человека. Это получается около 230 тыс рублей!!!! Что делать? Как такую справку сделать? У знакомых вряд ли есть такая сумма в долг.. И банковских работников тоже нет среди друзей...
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