Знаете, как поехать в Америку недорого, помимо программы Work & Travel? Нет? В таком случае рекомендуем рассмотреть отличный вариант – работа в лагере США. Это просто, бюджетно и невероятно интересно!
На два-три месяца участники погружаются в совершенно другую жизнь, работая в детском летнем лагере. И возможности не ограничиваются только лишь вакансией вожатого. Работа в летнем лагере США предполагает также вакансии хаускипера, художника-оформителя (руководителя художественного кружка), тренера, работника кухни и т. д. Таким образом вы сами можете выбирать наиболее привлекательный вариант работы: с детьми либо в сфере обслуживания лагеря. Кроме того, лагеря могут быть частными или созданными различными организациями. Главным условием для желающих стать участником программы является соответствие требованиям по возрасту (18-22 года), знание английского на разговорном уровне, наличие опыта работы с детками. Личностные качества, такие как умение работать в команде, ответственность, энергичность и коммуникабельность приветствуются.
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