Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 27 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 53 посетителя
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Программа Camp USA - особенности и требования
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 12:50 «Ответить»
      Знаете, как поехать в Америку недорого, помимо программы Work & Travel? Нет? В таком случае рекомендуем рассмотреть отличный вариант – работа в лагере США. Это просто, бюджетно и невероятно интересно!
      На два-три месяца участники погружаются в совершенно другую жизнь, работая в детском летнем лагере. И возможности не ограничиваются только лишь вакансией вожатого. Работа в летнем лагере США предполагает также вакансии хаускипера, художника-оформителя (руководителя художественного кружка), тренера, работника кухни и т. д. Таким образом вы сами можете выбирать наиболее привлекательный вариант работы: с детьми либо в сфере обслуживания лагеря. Кроме того, лагеря могут быть частными или созданными различными организациями. Главным условием для желающих стать участником программы является соответствие требованиям по возрасту (18-22 года), знание английского на разговорном уровне, наличие опыта работы с детками. Личностные качества, такие как умение работать в команде, ответственность, энергичность и коммуникабельность приветствуются.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/letnie-lagerya-ssha/
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода