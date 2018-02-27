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    Вт., 27 февраля 2018г.
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    Тема: Выбор подъемника.
    • Сегодня! Froinivim Cегодня в 12:26 «Ответить»
      Мне нужно подъемник ножничный купить, и я подумываю вот здесь заказать подъемник SJY 0.5 12. Как считаете, хороший это подъемник или стоит еще какие-то варианты искать? Он просто достаточно грузоподъемный, а я как раз хочу купить подъемник с хорошим запасом по грузоподъемности, чтобы он дольше прослужил.
      • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 12:52 «Ответить»
        Хорошо иметь запас по грузоподъемности, но в принципе запаса килограмм в пятьдесят вполне достаточно. Если вы собираетесь работать с грузами, скажем, в двести кг., то брать подъемник на полтонны смысла нет.
        • Сегодня! Fades Cегодня в 12:58 «Ответить»
          Я считаю, что если денег достаточно, то стоит покупать подъемник с наилучшими характеристиками. Сейчас может быть вам и не нужно поднимать большие грузы, но вполне возможно, что в будущем понадобится.
          • Сегодня! Tamavil Cегодня в 13:04 «Ответить»
            Выбор неплохой в принципе, но я думаю, что подъемник этот влетит вам в кругленькую сумму. Двенадцать метров высоты подъема и полтонны грузоподъемность - это очень серьезные показатели.
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