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    Вт., 27 февраля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: выпрямление осанки
    • Сегодня! svet13 Cегодня в 09:43 «Ответить»
      Племянница постоянно сутулится,уже пошла в 9 класс а всё равно осанку не держит.Посоветуйте как выпрямить осанку?
      • Сегодня! timon08 Cегодня в 12:05 «Ответить»
        нужно постоянно ей напоминать ,а лучше всего привяжите швабру к спине когда сидит за столом и делает уроки.
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