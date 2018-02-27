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    Вт., 27 февраля 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: отель
    • Сегодня! svet13 Cегодня в 09:41 «Ответить»
      Едем на 2 неделе в Питер по делам всей семьёй.Посоветуйте хороший,недорогой отель.
      • Сегодня! tomacka Cегодня в 12:03 «Ответить»
        Я бы лучше сняла квартиру ,если семья.Во первых дешевле и свободней.
        • Сегодня! lora 72 Cегодня в 12:51 «Ответить»
          Мы когда ездили в Санкт Петербург останавливались в отеле http://vertical-hotel.ru .Очень понравилось обслуживание персонала,бельё чистое,на утро завтрак.
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