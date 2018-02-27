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    Вт., 27 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Нужна строительная фирма
    • Сегодня! Шмит Cегодня в 08:41 «Ответить»
      Собираюсь этим летом строить дом,для этого ищу хорошую строительную фирму,которая поможет определиться с планом и строительным материалом,соответственно возвести его.Сам из Москвы.
      • Сегодня! Наталья Шмит Cегодня в 08:45 «Ответить»
        Этих фирм сейчас навалом,только плати...Попробуйте связаться с этой фирмой http://stroitelstvo-kolomna.ru они работают по Московской области,может и в самой Москве возьмутся.
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