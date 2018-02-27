Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 27 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 46 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Болит поясница
    • Сегодня! SergeiFrolov Cегодня в 01:46 «Ответить»
      Проснулся утром от боли в пояснице, отдающей в правую ногу. Вчера мебель переносил (переехали в новую квартиру) может причина в этом? Что это может быть, и как лечить спину? Подскажите, буду очень благодарен.
      • Сегодня! Venik Cегодня в 01:47 «Ответить»
        Конечно, из-за тяжелых физических нагрузок можно сорвать спину. Но может у Вас заболевание какое-то, лучше проконсультироваться с врачом.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода