Здравствуйте уважаемые автолюбители,самый надежный партнер сотрудничающий с более чем 100000 автосервисов по всей России запускает акцию(срок проведения акции НЕОГРАНИЧЕН). Все мы с вами хотели бы недорогого обслуживания нашего автомобиля,а лучше бесплатного. Не так ли?! Скажите вы хоте ли бы помыть свою машину всего за 1 рубль или переобуть свою машину всего за 1 рубль,ну или провести ТО своего автомобиля всего за 1 рубль? Я думаю не отказались бы),а также можно получить скидку на все выше перечисленные услуги 10,20,30 и 50%. Каждый желающий может принять участие в акции и попытать удачу.Что требуется для принятия участия в акции. Два шага.1й. Перевести 1 рубль на кошелек. Вы также можете совершить несколько транзакций для повышения шансов на выигрыш, так как победителей выбирает компьютер в случайном порядке.2й. Написать сообщение с указанием вашего имени,номера телефона,адреса электронной почты,номера автомобиля и марку, а также город и район в котором вы хотели бы провести обслуживание при выигрыше(мы всегда заботимся о комфорте наших клиентов). Этого вполне достаточно.Все победители акции выбранные компьютером с индивидуальным выигрышем,будут оповещены письмом по электронной почте которую вы укажите в отправленном сообщении или номеру телефона,в котором будет указан ваш выигрыш и номер телефона сервиса для уточнения где и в какое время можно провести обслуживание.Оповещение победителей происходит каждое 15-е число каждого месяца.ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!!!Номер кошелька: Яндекс деньги 410014128760296