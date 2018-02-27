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Вт., 27 февраля 2018г.
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Тема: Делаю отопление в квартире, меняю старые батарее
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Делаю отопление в квартире, меняю старые батарее
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Zinadin
Вчера в 21:44
«Ответить»
Какие посоветуете алюминиевые радиаторы отопления купить? квартира большая, нужно что то эффективное, но не очень дорогое
Сегодня!
Boltik6
Cегодня в 00:07
«Ответить»
В многоквартирных домах алюминиевые радиаторы ненадежны, могут не выдержать перепадов давления в системе. Так что наверное ето вариант не лучшый.
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