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    Вт., 27 февраля 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Насколько нужна специальная одежда для сёрфинга?
    • Zinadin Вчера в 20:56 «Ответить»
      Планируем с друзьями полететь в Тайланд, у меня безумная мечта научиться кататься на серфе! Подскажите обязательна ли специальная одежда? И лучше свою покупать или на месте можно взять на прокат/купить? Просто для себя вроде как нашел, в знакомых, а вот девушке не где взять (((
      • Сегодня! Boltik6 Cегодня в 00:06 «Ответить»
        Неопреновый костюм для сёрфинга придуман не ради выкачивания денег.
        1. Защита от солнца.
        2. Защита от охлаждения в воде.
        3. Если попали в воду, устали и нет сил взобраться, неопрен помогает держаться на воде, т. к. обладает положительной плавучестью.
        ....так что решать Вам. ИМХО - пока не поняли, сёрфинг - Ваше или нет, лучше всего взять костюм в прокате
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