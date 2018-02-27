Планируем с друзьями полететь в Тайланд, у меня безумная мечта научиться кататься на серфе! Подскажите обязательна ли специальная одежда? И лучше свою покупать или на месте можно взять на прокат/купить? Просто для себя вроде как нашел, в знакомых, а вот девушке не где взять (((
Неопреновый костюм для сёрфинга придуман не ради выкачивания денег.
1. Защита от солнца.
2. Защита от охлаждения в воде.
3. Если попали в воду, устали и нет сил взобраться, неопрен помогает держаться на воде, т. к. обладает положительной плавучестью.
....так что решать Вам. ИМХО - пока не поняли, сёрфинг - Ваше или нет, лучше всего взять костюм в прокате