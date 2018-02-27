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    Вт., 27 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где лучше заказать бетон под москвой, с доставкой
    • Boltik6 Вчера в 20:38 «Ответить»
      Где можно заказать бетон М150 с доставкой на стройплощадку в ближайшем Подмосковье? Так что бы в день заказа можно было и получить
      • Сегодня! VALKO Cегодня в 00:05 «Ответить»
        Мы всегда заказывали бетон М150 где придётся, точнее где подешевле. Последний раз покупали в Фаворите. Брали обычный с гравием, там ещё как оказалось с гранитной крошкой есть. Он конечно надёжней, но дороже. Это для себя можно. А на бюджетную стройку и с гравием нормально. За доставку платишь по-разному. Последний раз мы заплатили 450 руб.
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