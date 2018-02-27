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    Вт., 27 февраля 2018г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Что нужно для зимней рыбалки?
    • Barlos Вчера в 20:07 «Ответить»
      Хотим коллективом съездить. Что брать в первую очередь?
      • JangO Вчера в 20:46 «Ответить»
        В первую очередь я советую взять палатку вам, так как сейчас на улице реальный дубак. А рыбачит на открытом воздухе в такое время - это просто самоубийство! Также нужна хорошая теплая одежда и термобелье. Нужны также соответствующие снасти и приманки. Практически все можно заказать в интернет-магазинах. По палаткам, спальникам, термосам и снастям можете здесь прицениться http://rybatskiy.com/leto/turizm-i-otdykh Я бы еще советовал взять эхолот, если есть у кого из знакомых, с ним куда продуктивнее пройдет рыбалка. С этим прибором легко можно найти косяк рыб.
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