В первую очередь я советую взять палатку вам, так как сейчас на улице реальный дубак. А рыбачит на открытом воздухе в такое время - это просто самоубийство! Также нужна хорошая теплая одежда и термобелье. Нужны также соответствующие снасти и приманки. Практически все можно заказать в интернет-магазинах. По палаткам, спальникам, термосам и снастям можете здесь прицениться http://rybatskiy.com/leto/turizm-i-otdykh Я бы еще советовал взять эхолот, если есть у кого из знакомых, с ним куда продуктивнее пройдет рыбалка. С этим прибором легко можно найти косяк рыб.