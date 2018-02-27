Собираюсь ехать в командировку за границу и увидела в перечне документов, которые необходимо привести - сертификат на знание английского языка. Подскажите, где его можно получить и что нужно сделать для этого?
У меня так никакой сертификат не спрашивали ,когда я ездила на стажировку за границу. Вообще странно, что у Вас такое просят или это новые требования какие то начались. У меня таких проблем не возникало никогда.
Сейчас многие фирмы просят со своих сотрудников такой сертификат. Это не обязательно, но работодатели положительно относятся к этому документу. Я недавно проходила тестирование в специализированном центре, их сайт http://www.ielts.su/. Само тестирование - это проверка знаний чтения, письмо, аудирование и разговорная речь. По результатам выдается сертификат. Все очень понятно и удобно. Для меня лично было не очень сложно.