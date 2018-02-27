Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 27 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 46 посетителей
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Тест на знание английского языка
    • Незабудка91 Вчера в 20:05 «Ответить»
      Собираюсь ехать в командировку за границу и увидела в перечне документов, которые необходимо привести - сертификат на знание английского языка. Подскажите, где его можно получить и что нужно сделать для этого?
      • Slivka Вчера в 22:26 «Ответить»
        У меня так никакой сертификат не спрашивали ,когда я ездила на стажировку за границу. Вообще странно, что у Вас такое просят или это новые требования какие то начались. У меня таких проблем не возникало никогда.
        • Сегодня! ОлечкаК Cегодня в 00:56 «Ответить»
          Сейчас многие фирмы просят со своих сотрудников такой сертификат. Это не обязательно, но работодатели положительно относятся к этому документу. Я недавно проходила тестирование в специализированном центре, их сайт http://www.ielts.su/. Само тестирование - это проверка знаний чтения, письмо, аудирование и разговорная речь. По результатам выдается сертификат. Все очень понятно и удобно. Для меня лично было не очень сложно.
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода