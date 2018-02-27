Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 27 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 46 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Светильник уличного освещения
    • VALKO Вчера в 19:57 «Ответить»
      хотел на улице установить такие лампы, что бы и экономно и ярко было...но вот не знаю как они с температурой дружат
      • Сегодня! Boltik6 Cегодня в 00:04 «Ответить»
        На системах уличного и магистрального освещения лежит большая нагрузка. В сравнении с традиционными источниками света наружные LED-светильники экономят до 70% электроэнергии, так что использовать можно, много где сейчас такие лампы и стоят.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода