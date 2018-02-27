Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 27 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 46 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Покупка мед оборудования
    • Lazik665 Вчера в 18:52 «Ответить»
      Нужно купить медицинское оборудование, в какую фирму посоветуете обратиться, чтоб все было качественно и недорого?
      • Zinadin Вчера в 23:59 «Ответить»
        Что за оборудование? Зачем вам посредники! Обратитесь к производителям медицинской техники!
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода