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    Пн., 26 февраля 2018г.
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    Тема: Любовь как зависимость
    • Сегодня! Краша Cегодня в 15:09 «Ответить»
      Здравствуйте!Я корреспондент программы "Опасная зона"! Для сюжета на тему "любовь,как зависимость" нам нужны герои. Если в с вами случалось влю***ться покрепче употр***ения наркотиков, так,что всего трясло и ты не мог управлять собою, был готов на лбюбые безумства и делал их, если вы пережили то,что не под силу каждому-пишите мне на ящик ljalja48@rambler.ru , и мы попробуем сделать такой сюжет, что поможет каждому влюбившемуся почувствовать себя не одиноким в своих чувствах. Всего вам доброго и берегите себя!
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