Здравствуйте!Я корреспондент программы "Опасная зона"! Для сюжета на тему "любовь,как зависимость" нам нужны герои. Если в с вами случалось влю***ться покрепче употр***ения наркотиков, так,что всего трясло и ты не мог управлять собою, был готов на лбюбые безумства и делал их, если вы пережили то,что не под силу каждому-пишите мне на ящик ljalja48@rambler.ru , и мы попробуем сделать такой сюжет, что поможет каждому влюбившемуся почувствовать себя не одиноким в своих чувствах. Всего вам доброго и берегите себя!