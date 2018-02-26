Сообщество всем давно извесного проекта Tor при поддержке с Эдвардом Сноуденом разработало уникальный анонимайзер нового поколения работающий через шифрованное тор соединение, на основе исходных кодов этого анонимайзера было разработано несколько популярных плагинов для браузера.
Сенсанционная новость о разработке новой версии тор анонимайзера многократно сообщалось в новостной ленте английского издания Гардиентовс со ссылкой на анонимный источник.
Благодаря новой разработке борцов за свободу, открыть onion ссылки теперь можно в обычном браузере, а привычный тор стал доступным в смартфонах и планшетах (android, ios, windows) без установки сторонних обозревателей.
Современный анонимайзер превосходно работает в ряде стран где запрещен Tor (Казахстан, Беларусь и пр.) за счет обхода соединения через vpn.
Чтобы получить доступ на анонимные магазины теперь не нужно загружать и устанавливать обычный Tor Browser http://tor-browser.org/, достаточно воспользоваться анонимайзером в обычном браузере.
Анонимайзер построен на основе исходных кодов заложенных в основе онион маршрутизации и обеспечивает тройное шифрование через основной сервер находящийся в теневой зоне интернета.
Проверить эффективность анонимайзера просто, введите onion ссылку (например http://hydra.pe/ или любую анонимную даркнет площадку или заблокированный сайт роскомнадзором) и вы увидете что сайт работает.
Проверить соединение можно и на официальном сайте проекта тор http://tor-browser.org/
Открыть заблокированные сайты в обход блокировки теперь стало просто и безопасно!