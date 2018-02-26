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    Пн., 26 февраля 2018г.
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    Тема: Стажировки на фермах в Германии
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 13:21 «Ответить»
      Путешествовать, работать, наслаждаться сказочными пейзажами и при этом получать достойную зарплату – такие возможности предоставляет стажировка на фермах в Германии.
      Студенты, обучающиеся на аграрных специальностях, могут отправиться в Германию для того, чтобы набраться опыта работы на современных европейских фермах. Причём ехать можно в любое время года, поскольку всегда найдутся вакансии по сезону: необходимо собирать ягоды, фрукты, овощи, заниматься упаковкой продукции. Помимо этого, есть постоянные вакансии, к которым относятся стажеры на молочных или свинофермах, помощники садовода. Вы можете претендовать на участие в программе, если ваш возраст – в пределах 18-35 лет, вы учитесь на дневной форме в учебном заведении на агроспециализации (минимум 2 курс), неплохо владеете английским и на базовом уровне знаете немецкий. Как и для любой другой работы предпочтение отдаётся ответственным, дисциплинированным и заинтересованным в своём деле людям. В среднем стажировка занимает шесть месяцев, на этот период студенту необходимо взять в вузе разрешающий документ или оформить академический отпуск.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/stazhirovki-na-fermax-v-germanii/
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