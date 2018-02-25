Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 25 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 107 посетителей
    Форум: ЗооМир
    Новая тема
    Тема: Ниппельные поилки - какие лучше установить и как это работает
    • Сегодня! Мадлен Cегодня в 15:44 «Ответить»
      Всем привет. Вот уже несколько раз я пробовал переходить на ниппельные поилки. И все время неудачно. Нужен совет, у кого как это реализовано. Первый мой эксперимент был с взрослыми курами-несушками на свободном выгуле. Заказал ниппели, которые открываются при нажатии с любого направления. Врезал в трубу 5 штук, присоединил к баку. Куры достаточно быстро научились с него пить. Очередей к ниппелю не наблюдалось Но через некоторое время я обнаружил, что если поставить им миску с водой, то они все собираются и пьют из нее достаточно долго, хотя в поилке вода есть в доступности. Из чего я сделал вывод, что они не напиваются, и вернулся просто к поилке из обрезка 110 канализационной трубы. Сейчас пошли цыплята. В брудер я им сделал поилку из 4-х ниппелей. Сделал в этот раз с каплеулавливателями. Через неделю цыплаки стали долбить в ниппель, но большинство пило не с ниппеля, а с каплеулавливателя. Ну, в брудере было без вариантов. Перевел их в загон, и тоже через некотоое время попробовал поставить миску с водой. Они все к ней ломанулись и стали пить. Отказался от ниппелей и поставил вакуумную поилку. Т.е. в обоих случаях количество воды, которое они получали с ниппелей им было недостаточное. И при установке более простого способа питья они тут же начинали пить, как будто жажда у них сильная. Не понимаю, почему? Что не так? Или так и должно быть?
      • Сегодня! Юличка28 Cегодня в 15:49 «Ответить»
        Такая же проблема! Они предпочитают открытые источники, с ниппелей не напиваются. Вариант ниппелей хорош для клеток. Больше не вижу нигде! Хотя у меня стоит пара микрочашечных, но они сильно пачкаются. Так что вариант- так себе!
        • New! Персер Cегодня в 15:53 «Ответить»
          Обратите внимание, что микрочашки есть ниппельные и есть клапанные. У меня клапанные, работают без претензий. По внешнему виду они практически не отличимы. Я купил на "Али экспресс" 30 шт за 700 рублей, включая доставку. Их мне хватит лет на 10....15. Совет по вентиляции???? Какой именно? Не зная устройство вашего строения и ваши пожелания я ничего не могу посоветовать. Что вы хотите иметь? Естественную и/или принудительную вентиляцию? Всё надо КОНКРЕТНО рассматривать для каждого случая. Посоветовать смогу когда увижу объект и требования к нему. У меня естественная вентиляция и как резерв (пока никогда не использовал) принудительная вентиляция (один канал). На форуме много тем по вентиляции.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Помощь в поддержке сайта13(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыKlinton05.01.18 в 16:49Аноним Cегодня в 17:21
        Создать сайт14(2) Компьютеры, смартфоны, гаджетыAkcel24.11.17 в 16:32Аноним Cегодня в 17:19
        Помогите с созданием сайта16(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыNuzhnaya13.09.17 в 00:15Аноним Cегодня в 17:15
        Потянула на горке спину(.4(1) Медицина и ЗдоровьеReginaChka20.02.18 в 13:15ReginaChka Cегодня в 17:11
        Штраф12(1) АвтоФорумTorpeda06.08.17 в 23:50Станислав Cегодня в 16:29
        Удостоверение МВД4(1) Мужской форум - мужские темыМария4414.02.18 в 22:24jrs Cегодня в 16:28
        Няня13(1) Детишки и их делишкиИТалиЯ30.05.07 в 00:31melabea Cегодня в 16:10
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода