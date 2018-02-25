Всем привет. Вот уже несколько раз я пробовал переходить на ниппельные поилки. И все время неудачно. Нужен совет, у кого как это реализовано. Первый мой эксперимент был с взрослыми курами-несушками на свободном выгуле. Заказал ниппели, которые открываются при нажатии с любого направления. Врезал в трубу 5 штук, присоединил к баку. Куры достаточно быстро научились с него пить. Очередей к ниппелю не наблюдалось Но через некоторое время я обнаружил, что если поставить им миску с водой, то они все собираются и пьют из нее достаточно долго, хотя в поилке вода есть в доступности. Из чего я сделал вывод, что они не напиваются, и вернулся просто к поилке из обрезка 110 канализационной трубы. Сейчас пошли цыплята. В брудер я им сделал поилку из 4-х ниппелей. Сделал в этот раз с каплеулавливателями. Через неделю цыплаки стали долбить в ниппель, но большинство пило не с ниппеля, а с каплеулавливателя. Ну, в брудере было без вариантов. Перевел их в загон, и тоже через некотоое время попробовал поставить миску с водой. Они все к ней ломанулись и стали пить. Отказался от ниппелей и поставил вакуумную поилку. Т.е. в обоих случаях количество воды, которое они получали с ниппелей им было недостаточное. И при установке более простого способа питья они тут же начинали пить, как будто жажда у них сильная. Не понимаю, почему? Что не так? Или так и должно быть?
Такая же проблема! Они предпочитают открытые источники, с ниппелей не напиваются. Вариант ниппелей хорош для клеток. Больше не вижу нигде! Хотя у меня стоит пара микрочашечных, но они сильно пачкаются. Так что вариант- так себе!
Обратите внимание, что микрочашки есть ниппельные и есть клапанные. У меня клапанные, работают без претензий. По внешнему виду они практически не отличимы. Я купил на "Али экспресс" 30 шт за 700 рублей, включая доставку. Их мне хватит лет на 10....15. Совет по вентиляции???? Какой именно? Не зная устройство вашего строения и ваши пожелания я ничего не могу посоветовать. Что вы хотите иметь? Естественную и/или принудительную вентиляцию? Всё надо КОНКРЕТНО рассматривать для каждого случая. Посоветовать смогу когда увижу объект и требования к нему. У меня естественная вентиляция и как резерв (пока никогда не использовал) принудительная вентиляция (один канал). На форуме много тем по вентиляции.