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    Вс., 25 февраля 2018г.
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    Тема: Как подобрать рамку к картине портрету
    • Сегодня! Boltik6 Cегодня в 13:47 «Ответить»
      Как правильно выбрать раму к картине? я имею в веду по цвету, ширине, типу там материалу, что бы гармонично смотрелось
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