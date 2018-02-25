Кто ведет бизнес с китайцами, расскажите, какие могут быть подводные камни? Что иметь ввиду, на что обращать внимание? И еще интересно, как вы организуете доставку товара? С таможней не бывает проблем?
Подводные камни скрываются в том, что у нас разный менталитет. И у китайцев соответственно другой стиль ведения бизнеса. Объяснять это долго. Со временем сами все поймете. А получать товар очень удобно посредством железнодорожной доставки из Китая http://gedabox.com/zhd_dostavka/ Если обращаетесь к компании за этой услугой, то они берут на себя и общение с таможней.