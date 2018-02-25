Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 25 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 105 посетителей
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Бизнес с Китаем
    • Сегодня! semenkin Cегодня в 10:47 «Ответить»
      Кто ведет бизнес с китайцами, расскажите, какие могут быть подводные камни? Что иметь ввиду, на что обращать внимание? И еще интересно, как вы организуете доставку товара? С таможней не бывает проблем?
      • Сегодня! Roksano4ka Cегодня в 10:53 «Ответить»
        Я через таобао находила поставщиков и они сами организовывали доставку почтовыми службами. У меня были не очень большие по объему закупки.
        • Сегодня! yorika Cегодня в 11:17 «Ответить»
          А что именно вы продавали? Пользовались услугами посредников или напрямую общались? Я знаю, что есть посредники, которые перед отправкой проверяют товар.
        • Сегодня! KolyanBoy Cегодня в 11:13 «Ответить»
          Подводные камни скрываются в том, что у нас разный менталитет. И у китайцев соответственно другой стиль ведения бизнеса. Объяснять это долго. Со временем сами все поймете. А получать товар очень удобно посредством железнодорожной доставки из Китая http://gedabox.com/zhd_dostavka/ Если обращаетесь к компании за этой услугой, то они берут на себя и общение с таможней.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Помощь в поддержке сайта13(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыKlinton05.01.18 в 16:49Аноним Cегодня в 17:21
        Создать сайт14(2) Компьютеры, смартфоны, гаджетыAkcel24.11.17 в 16:32Аноним Cегодня в 17:19
        Помогите с созданием сайта16(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыNuzhnaya13.09.17 в 00:15Аноним Cегодня в 17:15
        Потянула на горке спину(.4(1) Медицина и ЗдоровьеReginaChka20.02.18 в 13:15ReginaChka Cегодня в 17:11
        Штраф12(1) АвтоФорумTorpeda06.08.17 в 23:50Станислав Cегодня в 16:29
        Удостоверение МВД4(1) Мужской форум - мужские темыМария4414.02.18 в 22:24jrs Cегодня в 16:28
        Няня13(1) Детишки и их делишкиИТалиЯ30.05.07 в 00:31melabea Cегодня в 16:10
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода