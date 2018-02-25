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    Вс., 25 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Полочка для ванной
    • Marker Вчера в 17:21 «Ответить»
      Уже заканчиваем ремонт в ванной, сейчас начинаем покупать мебель и аксессуары. Хотим еще угловую полочку над ванной повесить, но не знаем кукую лучше купить. Может посоветуете хороший вариант?
      • Alexan Вчера в 17:50 «Ответить»
        Сейчас выбор довольно большой, я сам недавно себе искал. Есть и пластиковые и стеклянные,железные. Если в средствах стеснены, то покупайте пластиковые, но учтите - на них нельзя много ставить, они не выдержат тяжелый вес.
        • Borisich Вчера в 18:59 «Ответить»
          Лучше брать стеклянные или металлические, но у всех есть свои минусы. На стеклянных остаются капли и когда высыхают, смотрится не очень, поэтому их нужно после каждого принятия душа, протирать. А металлические лучше брать из нержавейки, потому что другие будут со временем покрываться ржавчиной. Если вам нужна угловая полка в ванну, то можете посмотреть вот здесь. Я себе там аксессуары для ванной в бронзе подбираю.
          • Satir Вчера в 19:16 «Ответить»
            Стеклянные полки брать не советую, по крайне мере, если у вас есть дети. А то мы себе такие покупали и когда ребенок купался, то разбил эту полку. Поэтому потом взяли железные.
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