Сейчас выбор довольно большой, я сам недавно себе искал. Есть и пластиковые и стеклянные,железные. Если в средствах стеснены, то покупайте пластиковые, но учтите - на них нельзя много ставить, они не выдержат тяжелый вес.
Лучше брать стеклянные или металлические, но у всех есть свои минусы. На стеклянных остаются капли и когда высыхают, смотрится не очень, поэтому их нужно после каждого принятия душа, протирать. А металлические лучше брать из нержавейки, потому что другие будут со временем покрываться ржавчиной. Если вам нужна угловая полка в ванну, то можете посмотреть вот здесь. Я себе там аксессуары для ванной в бронзе подбираю.