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    Сб., 24 февраля 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Освещение в кухонной комнате
    • Сегодня! Сицилия Cегодня в 02:57 «Ответить»
      Дело такое, нужно выбрать типовое освещение для кухни, интересует именно выбор люстры или все таки навесных светильников.
      Как думаете, что лучше всего в этом плане выбирать, кто готов высказаться по этому поводу. Просто нужно умно определить световую схему освещения, вот и нужны советы по этому поводу.
      • Сегодня! Персер Cегодня в 03:13 «Ответить»
        Вам лучше с электриком поговорить.
        По мне же скажу что лучше всего это направленный свет.
        • Сегодня! Сурсаса Cегодня в 03:18 «Ответить»
          Свет в кухне должен иметь равномерное расспределение, это факт.
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